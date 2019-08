A Fresagrandinaria nasce la Pro Loco con grande partecipazione ed adesione femminile

A Fresagrandinaria nasce la Pro Loco con un grande successo di adesioni. I soci al momento della costituzione sono oltre 120, con una forte componente femminile. L’assemblea si è riunita giovedì 1° agosto per eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente. Il clima dell’assemblea è stato estremamente positivo e costruttivo, e durante la discussione si è deciso di inserire nel direttivo volti nuove e giovani, per un totale di 15 consiglieri, di cui 7 donne. L’assemblea ha all’unanimità eletto come presidente Claudia Palmieri, una studentessa di 24 anni laureanda in Farmacia. La Pro Loco di Fresagrandinaria ha scelto il cambiamento e l’innovazione, e intende relazionarsi con le attività del territorio e le realtà dei paesi vicini.

La Presidente ha dichiarato di essere felice della fiducia accordatale dai Soci ed è già al lavoro, con il sostegno del Direttivo, per l’organizzazione di Borgustando, un evento volto alla valorizzazione dei prodotti tipici e alla scoperta del centro storico del paese, il tutto accompagnato da tanta buona musica. L’evento si terrà sabato 17 agosto 2019.