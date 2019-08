"Musica ad alta quota"successo per gli autori classici a suon di fisarmonica a Capracotta

Grande successo per l'iniziativa "musica ad alta quota", svoltasi a Capracotta il 16 agosto in località "cuopp della madonna", un anfiteatro naturale, con una acustica unica ed eccezionale, sulla sommità di Monte Cavallerizzo. Oltre 300 persone hanno percorso a piedi i sentieri che portano in vetta per assistere al concerto di Diego Di Rienzo e Franco Di Palma, due fisarmonicisti che hanno suonato brani di J. S. Bach, G. Frescobaldi, R. Galliano, C. Franck, A. Kusyakov e F. Angels.

Il concerto e' stato un viaggio alla ricerca dello splendore dei monti di Capracotta, un insieme di natura selvaggia e di incredibili paesaggi, di quiete e di bellezza.

L' iniziativa, promossa dalla Sezione del CAI di Isernia, in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Capracotta e' uno degli eventi più attesi dell'estate capracottese.

L'idea che da anni la anima e' unire la passione per la musica e la montagna, all'insegna della libertà e della natura.