Agnone, strada comunale Collelapponi impraticabile. Proteste e sollecitazioni inutili

Strade comunali agnonesi, nella foto la strada comunale che porta alla contrada di Collelapponi propriamente detta Strada comunale Porta Vento, e già il nome e' tutto un programma.. Gli abitanti della contrada hanno sollecitato più volte l'amministrazione comunale ad intervenire per trovare la giusta soluzione. Incontri con l'ufficio tecnico, con il sindaco Marcovecchio, con alcuni consiglieri comunali. sopralluoghi da parte dei tecnici, e' risultato ad oggi tutto vano. Le promesse, tante, e le parole non sono state seguite dai fatti. La foto mostra lo stato di impraticabilità della strada.Gli abitanti della contrada oramai sfiduciati e senza alcuna speranza, nei mesi invernali sono costretti a spostarsi a piedi, le automobili non riescono a transitare nè tantomeno i mezzi agricoli. Che fare?