perAgnone , i "Giovani Riuniti" diventano una associazione e si presentano con due eventi alla 'Ndocciata

Ad Agnone, il giorno 11 Novembre 2019, nasce "Giovani Riuniti", un'Associazione culturale, senza fini di lucro, di promozione sociale e territoriale operante nei settori culturale, turistico e ricreativo.

È con immensa soddisfazione che annunciamo la nostra costituzione in Associazione, un primo ma importante traguardo reso possibile dai giovani fondatori ma soprattutto dai sostenitori.

Sin dal principio abbiamo preso l’impegno di valorizzare il nostro paese e promuovere l’integrazione sociale con numerosi eventi svoltisi nei mesi estivi, ma la nostra attività non si è arrestata con la fine dell'estate:

l'obiettivo è quello di promuovere iniziative di varia natura e in diversi periodi dell'anno allo scopo di lanciare un messaggio di aggregazione e propositività.

Siamo cresciuti con una narrazione desolante della nostra terra, vittima dello spopolamento e dell'isolamento, ma noi amiamo la nostra città e siamo ostinatamente e forse ingenuamente convinti che ce la possa fare e di poter contribuire, seppur con i nostri, limitati, mezzi.

La speranza resta quella di ricevere il supporto, talvolta anche materiale, delle istituzioni e della cittadinanza. Le prossime iniziative che proponiamo si collocano durante il weekend dell'Immacolata, in occasione del rito della ‘Ndocciata.

Vi attendiamo per due imperdibili eventi: “The Burning night”, una festa a tema proprio della manifestazione, presso “Il Giardino dei ciliegi” il 7 dicembre e lo stand di raccolta fondi “pallotte e vino” prodotte con materie prime locali l'8 dicembre presso Piazza Unità d’Italia. Per quest'ultima iniziativa utilizzeremo forchette, piatti e bicchieri biodegradabili per ridurre il più possibile l'impatto ambientale, in un ottica di rispetto e tutela dell'ambiente che riconosciamo tra i nostri principi fondativi.

La nostra associazione è aperta a tutti, i tesseramenti per sostenerci si attiveranno sin da subito, l'8 dicembre ci troverete in giro con apposito banchetto.

Vi aspettiamo e siamo a disposizione per collaborazioni e idee nuove.

Come dice l'hashtag che abbiamo lanciato in questi mesi sui nostri canali social #perAgnone