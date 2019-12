Agnone, targa e cerimonia in onore della studiosa locale Cristina Melloni

Questa mattina 28 dicembre è stata scoperta una targa su salita Tamburri, in corrispondenza dell'entrata adiacente alla farmacia, a ricordo di Cristina Melloni, per iniziativa del comune, della diocesi, dell'archeoclub, del centro studi. A seguire la messa a Sant'Emidio, era presente sua eccellenza il vescovo mons Claudio Palumbo e le sorelle Antonella, Mirella e Adele che ha fatto un breve discorso..

"Cristina ha rappresentato una mente e un esempio di lavoro tenace e specialistico nel riordinare le pergamene del fondo antico dell'archivio di Agnone. Resta lei l'artefice della scoperta della storia della vita di Padre Matteo da Agnone quando bambino uccise accidentalmente un suo compagno. Cristina merita non solo di essere ricordata dalla cittadinanza ma di diventare, attraverso la sua memoria, un messaggio e un'occasione per riscoprire il significato di quanto da lei fatto in ambito paleografico nella speranza che questa passione possa interessare e coinvolgere nuove figure capaci di decifrare l'immane patrimonio documentale conservato nel nostro archivio" cosi ha commentato Linda Marcovecchio ex vice sindaco.