Prato Gentile, Carnevale in alta quota, con o senza neve divertimento e benessere assicurato

Senza la neve la stagione soffre! Quest'anno si è attesa invano, ma la montagna è affascinante anche senza neve.Benessere, buona cucina, divertimento assicurato a Prato Gentile. I fantastici ragazzi, capitanati da Giulia della Cooperativa Arcobaleno, non demordono e non si arrendono alla assenza di neve. Hanno organizzato per domenica 23 febbraio un Carnevale in alta quota, fantasioso per il divertimento dei piccoli e dei grandi. Giochi, animazione, maschere, musica, balli, canti e tanto buon cibo,dolci tipici di Carnevale, scamorze, prosciutto, formaggi locali, una dolce cioccolata calda da gustare presso La Baita o Vin Brulè. Mille sono i motivi per recarsi a Prato Gentile con o senza neve, divertimento, relax per tutta la famiglia certi