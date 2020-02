Isernia, Tutto pronto per il Carnevale della Croce Rossa Italiana

È finita l’attesa. Anche quest’anno a Isernia fervono i preparativi per il Carnevale della Croce Rossa Italiana. Un evento ormai immancabile in città e organizzato dal Comitato Locale della CRI. Appuntamento martedì 25 febbraio a partire dalle ore 16.30 presso il Palazzetto dello Sport. Il costo del biglietto è di 7 euro (bambino più accompagnatore), mentre il secondo bambino potrà partecipare al veglione con soli 5 euro. Nel prezzo è inclusa anche la merenda, con un banchetto interamente pensato per i celiaci. Un veglioncino dove i più piccoli potranno sfoggiare costumi e maschere e, nel corso dei festeggiamenti, la più bella sarà premiata.

Un pomeriggio di divertimento per grandi e bambini, dove non mancheranno musica, giochi e balli. L’animazione sarà curata dalla bravissima Barbara Fino. Previsti, inoltre, l’ormai classico e tanto atteso trucca bimbi e la baby-dance.

“Il nostro obiettivo è quello di far trascorrere qualche ora di svago e divertimento ai nostri bambini – ha dichiarato Fabio Rea, presidente del Comitato Locale di Isernia della Croce Rossa Italiana, senza dimenticare, però, che queste iniziative mirano anche a promuovere tra le nuove generazioni i sette princìpi della Croce Rossa Italiana: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Vi aspettiamo numerosi”.

La prevendita dei biglietti è disponibile presso la sede del Comitato di Isernia della CRI, al piano terra dell’ex scuola Andrea d’Isernia.