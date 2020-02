Agnone, un successo il carnevale nella casa di riposo San Bernardino

Carnevale arriva presso la struttura per anziani di San Bernardino a Agnone. Organizzato dalle 17 operatrici del centro,tutte in maschera, è stato un vero successo. Molti i partecipanti tra musicisti, animatori, Clemente Zarlenga attivista volontario agnonese e molti i parenti, amici e conoscenti degli ospiti. Una grande tombolata con relativi premi, Pasquale Masciotra il musicista agnonese a capo di una band, hanno animato la serata con gli ospiti chiaramente divertiti e soddisfatti con cappellini e trombette.

Un trenino lunghissimo allegro, colorato e multietnico, c'erano anche gli ospiti dello Sprar del comune di Agnone.Un plauso alle operatrici, rasserenate rispetto a un mese fa quando a Capracotta alla presenza del ministro per il sud e la coesione sociale Provenzano, denunciarono la paventata chiusura della struttura e la perdita del lavoro. Il problema ad oggi sembra in via di risoluzione nella diatriba con il ministero degli Interni legittimo proprietario dello stabile che minacciava lo sfratto. Oggi clima gioioso,sereno in nome del benessere e della felicità degli ospiti. Conclusa la serata con un brindisi collettivo, un buffet di dolci tipici di carnevale

