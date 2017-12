Lunedì 21 dicembre i bambini delle scuole Primaria e dell’Infanzia di Poggio Sannita, hanno dato vita ad un bellissimo spettacolo di Natale, dal titolo emblematico “Il Natale interpretato da Giotto” tema della rappresentazione, infatti, il ciclo degli affreschi che il maestro dipinse per la Cappella degli Scrovegni a Padova (XIV° sec.).

I bambini, alla presenza della Dirigente Scolastica prof.ssa Camperchioli, del sindaco Orlando e delle famiglie, hanno messo in scena un vero e proprio capolavoro teatrale, con interpretazioni bellissime ed emozionanti. Piccoli attori preparati nei minimi dettagli dalle bravissime maestre della Primaria e dell’Infanzia, che hanno dato un contributo importante all’accrescimento dell’offerta formativa della scuola e soprattutto alla valorizzazione dei bambini, non solo in chiave strettamente didattica ma anche in un più generale contesto di attività culturali. Da sottolineare, infine, che nulla è stato lasciato al caso con un’eccellente realizzazione di palcoscenico, quinte e sipario; della scenografia; col supporto di luci, effetti audio-video e temi musicali scelti in linea con una rappresentazione perfetta.