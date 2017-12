"Andare per vin e sciusc’, tradizione dei giovani venafrani del 31 Dicembre

I sciusc’ venafrani sono una vera e propria istituzione a Venafro, legata alla tradizione di ” andare per sciusc'”.I giovani venafrani si riunivano in gruppo e giravano per il paese cantando un motivetto creato ad hoc “Sciusc’ e p’ sciusc’ racc’ quatt’ sciusc'” e, in cambio, venivano dati loro sciusc’ e vino!

L’impasto scius, ciambelline fritte, va ‘schiaffeggiato’, cioè va colpito con forza con la mano aperta, sollevando parte dell’impasto, che poi si fa ricadere, consentendo all’impasto di inglobare l’aria che li farà diventare tanto soffici da giustificare il loro nome siusc’, che vuol dire, appunto, ‘soffio

Guarda il video https://www.facebook.com/michela.bruselli/videos/10214717859170587/