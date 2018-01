Bagnoli del Trigno-Il Presepe artistico più grande del Molise.

L’idea della Mostra del Presepe nasce nel 2011 da un gruppo di giovani di Bagnoli, spronati da un gruppo di adulti.

Il primo piccolo presepe era accompagnato da una mostra fotografica del paese. Da qui il progetto di creare un presepe sempre più grande, che con il costante impegno, la creatività e la buona volontà di questo gruppo di volontariato, è diventato di così ampie dimensioni da essere noto come : “Presepe Artistico più grande del Molise”.

Il Presepe, oltre per la sua grandezza, è anche conosciuto per la presenza, al suo interno, di piccoli animali; prime protagoniste della manifestazione le piccole caprette appena nate che ogni anno vengono portate nel presepe per inserire un tocco di novità in più.

Il Presepe sarà esposto presso i locali del Santuario della Madonna di Fatima dall’8 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 con ingresso dalle ore 16:00 alle 20:00, la Mostra inoltre sarà arricchita di mercatini e altre sorprese ma soprattutto ospiterà il concorso “Presepi Artigianali”.