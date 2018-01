Celebrazioni di Sant'Antonio Abate: convegno Musec– Museo dei Costumi del Molise, 'Incontriamoci al Museo" 21 gennaio

MuseC – Museo dei Costumi del Molise, appuntamento 'Incontriamoci al Museo' domenica 21 gennaio

‘L’animale con un Santo in Paradiso’ è l’evento che vedrà la partecipazione del demologo Mauro Gioielli, al quale è affidato un approfondimento sulla devozione del Santo nella provincia di Isernia con le tradizioni ad essa connesse: il fuoco, il maiale e la questua. Il direttore scientifico del museo, Antonio Scasserra, tratterà della simbologia del maiale nella gioielleria popolare, quale simbolo di abbondanza e prosperità, e dell’insolite connessioni tra l’animale e i costumi tradizionali nei documenti d’archivio. All’esperta di cucina tradizionale molisana, Anna Maria Lombardi, è affidato il compito di parlare delle consuetudini culinarie legate al culto di Sant’Antonio; la relazione sarà puntellata dalla lettura di brani dialettali molisani a cura di Carmela di Soccio. Al termine è prevista una degustazione a base di carne di maiale, tra tradizione e innovazione, curata della Fic – Federazione Italiana Cuochi di Isernia.

L’appuntamento prenderà il via alle ore 17, ma l'evento sarà preceduto - alle ore 16.30 - da una visita guidata per gli ospiti che non hanno ancora visitato la collezione.