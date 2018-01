Capracotta si organizza per il Carnevale. In programma il Carnival Capracotta. E' prevista la Festa mascherata in piazza e rottura delle pignate il 10 Febbraio dalle 17.00. Il 13 Febbraio Sfilata di maschere per le strade e successivamente Festa presso i locali della scuola. Previsti canti , balli, musica!

Ph Pro Loco Capracotta