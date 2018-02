Carnevale hawaiano a Agnone. ALOHA!

Cena di Carnevale in maschera presso un noto ristorante agnonese ieri sera 10 Febbraio. Musica dal vivo, canti , balli, ottimo cibo e brindisi a gogò. Si è registrato "il pienone"

Tutti i presenti in maschera, donne, uomini, bambini. Le maschere molto fantasiose, tra le donne tante streghe, suore, pocahontas, dame, vampire e i bambini topolini, minnie, coccinelle, peter pan. Alla festa ha partecipato un gruppo di amici agnonesi che hanno scelto di vestirsi da hawaiani. Le ragazze Ida e Lorella, due dolci hawaiane con marito e fidanzato, i bambini con le tipiche collane e gonnellini, un vero delizioso gruppo in rappresentanza di un popolo che secondo la mitologia hawaiana, è stato generato dal rapporto d'amore tra la madre-terra "Papahanaumoku" ed il padre-cielo "Wakea".

L’hawaiano "Spirit of Aloha" è famoso nel mondo ed è sinonimo di uno stile di vita pacifico, in stretta connessione con il mondo spirituale, l’essere umano e la natura.

Interessante scelta, anche le maschere esprimono la nostra natura più profonda.

Ida racconta che l'idea è nata da una collana Hawaiana: "

"L'idea è partita da me,ho visto una collana hawaiana E ho pensato che non sarebbe stato difficile per Lorella che vive a Pescara reperire dei gonnellini hawaiani per noi donne e per le bimbe E per i maschi...un po' più restii a vestirsi...una collana e una camicia simpatica...e il gioco era fatto"

Semplice no? Complimenti a loro!