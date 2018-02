A Schiavi d'Abruzzo ieri 10 Febbraio, grande festa di carnevale con le storiche maschere "I Mazzaroun"

Fotografie e video Antonio Angelilli

Ieri 10 Febbraio a Schiavi di Abruzzo si è svolta la festa di Carnevale con le storiche maschere "I Mazzaroun". Un gruppo di abitanti del luogo e originari di Schiavi residenti all'estero che per l'occasione sono tornati nel proprio paese di origine, vestiti dai magnifici e elaborati costumi, I Mazzaroun, hanno fatto il giro delle contrade e del piccolo centro alto vastese. La storica maschera nasce da una delle contrade, Valli e Casali perciò la sfilata con tappe è partita da questa contrada la mattina per poi fare tappa in tutte le latre fino a sera. Le contrade sono Valli , Casali ,Salce ,Cannavina, Taverna, Badia,San Martino. Ogni tappa è una festa con musiche,balli la tipica Spallata, canti, banchetti ricchi di ogni ben di Dio e i brindisi con il buon vino iniziano la mattina e finiscono la sera.

La spallata di Schiavi di antichissime origini E' una danza che presenta una struttura complessa, con scambi ed avvicinamenti delle coppie disposte in file parallele, frontali o in cerchi, ballo che simulail corteggiamento. Quando a sera i Mazzaroun hanno terminato il loro giro nelle contrade, la festa non e' finita. Oltre cento persone hanno concluso la bella giornata in noto locale della zona