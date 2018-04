Poggio Sannita, si festeggia la Madonna delle Grazie

Oggi a Poggio Sannita IS festa della Madonna delle Grazie, alla quale i poggesi da sempre sono particolarmente devoti. Quest'anno la festa è stata posticipata rispetto alla data canonica del 25 marzo per la concomitanza con la settimana Santa.

La statua della Madonna è stata restaurata esattamente un anno fa e fu inaugurata alla presenza dell'allora vescovo Mons Scotti La chiesa invece della Madonna delle Grazie, situata appena fuori dal paese è chiusa da anni al culto in attesa di restauro. La Chiesa fu fondata dal feudatario Giovanni de Raho (1587-1592), intorno al 1590 è a tre piccole navate, in origine era ad una sola navata mentre quelle laterali furono aggiunte in seguito per sostenere quella centrale. Un tempo era anche meta di pellegrinaggio il 25 marzo, ricorrenza dell’Annunciazione del Signore, giorno in cui una tradizione (o meglio una superstizione poggese, ormai desueta), vuole che vi si recassero, passando per i campi spinati, i giovani fanciulli, per prevenire l’ernia. Oggi la messa sarà celebrata sul sagrato davanti alla chiesetta