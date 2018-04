Fossalto - Il primo maggio torna la Pagliara Maje Maje: un’edizione storica e ricca di appuntamenti

Fossalto – Il primo maggio torna l’appuntamento con la Pagliara Maje Maje. Il cono ricoperto di fiori, fave ed erba, infatti, a partire dalle ore 10.00 attraverserà le strade del paese in segno propiziatorio. Ad accompagnare la sfilata non solo le signore del paese che, da balconi e finestre, gettano dell’acqua sulla Pagliara ma anche i bambini vestiti con abiti tradizionali, i turisti e il suono della scupina. Dopo tanti anni, infatti, nel paese alle porte di Campobasso torna la piccola zampogna di canna che in passato ha reso famoso il Molise in Europa e nel mondo ma che si è estinta con la morte dei costruttori di Fossalto. A ridarle vita è stata l’Associazione Culturale “L’Ancia Sannita” allo scopo di far rinascere uno strumento appartenente alla tradizione molisana e fossaltese. Tuttavia, grazie al lavoro della Pro-Loco “E. Cirese”, la giornata si tingerà anche di altri appuntamenti. Dopo la sfilata del cono ricoperto di fiori, infatti, ci sarà la degustazione della lessima, un piatto tradizionale fatto di legumi e cereali, mentre alle ore 16.00 la piazza del paese sarà invasa da bolle di sapone, trampolieri e burattini per poi lasciar spazio alla Band Cor a Cor. Quello pensato dai giovani della Pro-Loco, dunque, è un mix tra tradizione e presente in grado di soddisfare ogni gusto.