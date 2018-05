Montaquila, nuovo record per la frittata più grande d’Italia: 1501 uova

Successo di pubblico e, come ormai avviene da 37 edizioni, di gusto alla sagra della Frittata di Montaquila. La famosa frittata di Pasqua, che è registrata come ricetta alla camera di Commercio di Isernia dal 2005, ha superato anche quest’anno la prova. Ed è arrivata alla fattura di 1501 uova.

Un successo voluto intensamente dall’Associazione Montaquila Che vive, di cui ha goduto anche il sindaco Rossi (presente alla cerimonia del taglio di cui abbiamo un filmato integrale ndr) e gustato da tutta la comunità e dai turisti presenti all’evento.

La frittata è stata realizzata dai cuochi dell’associazione il 30 aprile. Con la tecnica della girata durante la cottura il gioco è fatto. Si può realizzare un prodotto con 1501 uova. Prima della cerimonia del taglio è stata anche pesata: 89 chili fatti non solo di uova ma anche di 7,5 kg di prosciutto, 7 kg di salsiccia, 4 tra erbetta e cipolle varie, 14 bottiglie di olio e tanta tanta sapienza mista a giovani che vogliono portare avanti le tradizioni che sono sicure e che meritano di essere conosciute.

In realtà l’idea della frittata record non è vecchia di 37 anni ma nasce da una decina. Nelle prime edizioni si realizzavano diverse frittate pasquali, sempre alte e con lo stesso tipo di ingredienti, di circa 100 uova a testa. Ora invece l’organizzazione si occupa di preparare la frittata record mentre alle famiglia il compito di donarne altre più piccole per il palato di chi si presenta a Montaquila il 30 aprile, quando quella dei record non è ancora pronta per essere degustata.

Quest’anno oltre alle elezioni regionali la stampa nazionale si è occupata anche della frittata dei record. Infatti un servizio è andato in onda anche su Radio 2. Tra le tante attrazioni “pre frittata” anche diversi brani dei “Bu Fu” di Casacalenda.