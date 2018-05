San Vincenzo Ferrer santo patrono di Castelverrino, prima domenica di Maggio

San Vincenzo Ferrer detto "L'ANGELO DELL'APOCALISSE" per il tono apocalittico delle sue prediche è il santo patrono di Pietrabbondante e Castel Verrino. A Castel Verrino si festeggia la prima domenica di maggio. Oggi 6 Maggio, in suo onore gli abitanti di Castel Verrino, molto devoti al santo,dopo la Santa Messa, hanno condotto in processione il santo per le vie del paese accompagnati dalle note della banda.