8 Maggio, I fuochi di San Michele in Alto Molise

La sera dell'8 Maggio, da lunghissima tradizione, in molti paesi dell'Alto Molise si accendono dei grossi falo'. E' un rito propiziatorio che scaccia l'inverno e accoglie la bella stagione. Molti anni fa i bambini si preparavano per tempo a questo affascinante rito. Organizzavano spedizioni nelle campagne e raccoglievano per intere settimane fascine di legna e di ceppatico. Il pomeriggio si accatastava la legna a forma di grosso cono. La sera era una gran festa e quando le fiamme si abbassavano e lasciano i carboni ardenti , si cucivano le patate sotto le coppe, i ceci e si abbrustoliva il buon pane fatto in casa. Seguivano canti balli , musica e tante chiacchiere e buoni bicchieri di vino.