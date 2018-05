Castelverrino, Festa di Santa Lucia

Festa di Santa Lucia prima domenica di giugno:

"La chiesetta campestre di Santa Lucia si trova sulla riva destra del fiume Verrino. Appartiene al Comune di Castelverrino, a confine con il territorio di Agnone, da cui dista circa quattro chilometri.

La chiesa, alquanto piccola, sembra risalire al XIII-XIV secolo, quando era sede badiale.

«Nel secolo XII era menzionato soltanto Castelluclzum nel catalogo Borrelliano. In diplomi del secolo XIV è citata Santa Lucia al Verrino».[1]

Fonti storiche di un certo interesse sono custodite nell’Archivio Diocesano di Trivento. Fra i carteggi dell’inventario provvisorio di Castelverrino, si conservano:

– un attestato del 1510, inerente la nomina dell’abate don Tobia Colachione di Agnone;

– un documento del 1657, riguardante la nomina a rettore dell’abbazia Santa Lucia del sac. Giovanni Giacomo Palumbo, arciprete di Frosolone, in seguito alla morte dell’abate Francesco Odorisio;

– un atto del 1775 in cui si riscontra che l’abbazia era ius patronatus del duca Giovanni Francesco Caracciolo.

Dalla disamina iconografica della statua di Santa Lucia, molto antica e con colori originali, si può notare che ci troviamo di fronte al simulacro di una Madonna in stato interessante[2]che reca la palma del martirio, una piccola effigie su cui sono raffigurati gli occhi e sul capo la corona sormontata da una crocetta, simbolo di ricchezza, potenza e illuminazione.

La chiesetta, fino a qualche decennio fa, era meta di molte donne in stato di gravidanza, che donavano come ex voto abitini di neonati, pupattole simboleggianti donne incinte, nonchè braccini e piedini d’argento o di corallo. Di conseguenza, possiamo ipotizzare che i simboli iconografici di Santa Lucia sono stati aggiunti verosimilmente in secondo tempo, su una statua della Madonna che ci fa pensare ad uno di quei luoghi sacri, dedicati a Maria.

L’ultima domenica di maggio, la statua della Santa viene portata dalla chiesetta rurale alla chiesa dei Santi Simone e Giuda di Castelverrino dove ha luogo il novenario di preparazione.

La sera prima della festa, l’effigie viene ricondotta processionalmente nella chiesetta campestre, in cui si celebra la Santa Messa.

La prima domenica di giugno, in mattinata, migliaia di fedeli provenienti da Agnone, Castelverrino, Schiavi D’Abruzzo, Castiglione Messer Marino, Belmonte del Sannio, Poggio Sannita, Pietrabbondante ed altre località limitrofe si ritrovano presso la cappella del Verrino e, come consuetudine vuole, procedono al tradizionale bacio della statua (con relativa offerta in denaro) e a ricevere la sacra unzione degli occhi, uscendo successivamente da una porticina laterale.

Rinverdendo una antichissima usanza, i devoti si dirigono verso il vallone Zellusoper bagnarsi gli occhi in quell’acqua ritenuta miracolosa.

Verso mezzogiorno, nello spiazzo antistante la chiesa si celebra la messa all’aperto. Al termine, la statua viene portata in processione lungo il perimetro cerimoniale della chiesetta.

I festeggiamenti proseguono con un grande fuoco pirotecnico, lungo la riva del fiume.

Molti pellegrini colgono l’occasione per fare la scampagnata e, accampati sotto gli alberi, consumano quanto di buono hanno preparato. La chiesa resta aperta fino a sera, quando si celebra un’ultima messa in onore della Santa."

Fonte: Meo Domenico Le Feste di Agnone – Palladino Editore, Campobasso 2001