L'infiorata in onore del Corpus Domini nel quartiere agnonese "La Ripa"

Anche quest'anno come da tradizione nel quartire medievale agnonese denominato la Ripa, i parrocchiani hanno provveduto ad allestire l'Infiorata in onore del Corpus Domini. Lungo il percorso della processione viene realizzata l'infiorata, un tappeto naturale costituito da petali di fiori. Alcune tradizioni, vogliono che i petali utilizzati per la realizzazione delle opere floreali, debbano essere freschi e raccolti all'albeggiare.