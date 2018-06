I Pulcinella di Castiglione MM protagonisti a Tricarico al 7° raduno delle maschere antropologiche VIDEO

I Pulcinella di Castiglione Messer Marino sano stati protagonisti a Tricarico per il 7° Raduno delle Maschere Antropologiche 2018 svoltosi venerdi 1 e sabato 2 giugno. Il gruppo in maschera dell'Alto Vasteseha preso parte parte ad un evento unico nel suo genere che ha coinvolto i visitatori in un viaggio tra folklore e tradizioni.

Come da tradizione, Pulcinella è la maschera più suggestiva del Carnevale castiglionese ed è rappresentato da un gruppo di circa otto persone, con cappelli grandissimi e altissimi e con una serie di campanacci sulla cinta. La loro particolarità è anche quella di mantenere l'ordine pubblico dell'intero corteo, sfilalando prima dell'uscita della maschera per le vie del paese.

Di seguito il programma sull'iniziativa

Venerdì 1 giugno

– ore 11.00 | Piazzale Salomone – Presentazione dei Gruppi – Spettacolo di Kalura Meridionalismo

– ore 16.30 | Casa delle Associazioni (via Rocco Scotellaro) — Convegno

– ore 18.00 | via Rocco Scotellaro e via Piano — Artisti di strada nell’antico borgo

– ore 20.30 | P.zza Garibaldi – Concerto: Giuliano Gabriele Ensemble

Sabato 2 giugno

– ore 10.30 | Piazzale Salomone – Laboratorio di Musica: “Dai campanacci al bongo”

– ore 11.00 | P.zza dell’ Emigrante – Apertura delle “Cittadella delle Pro Loco” e del gioco “Antropologico Escape”

– ore 13.00 | P.zza Garibaldi — Un brindisi con le maschere

– ore 17.00 | Piazzale Torre Normanna — Partenza del corteo

– ore 20.00 | P.zza Garibaldi – Concerto: I cantori di Carpino

I gruppi partecipanti al 7° Raduno delle Maschere Antropologiche sono:

1 – I Mamuthones e gli Issohadores di Mamoiada (Nuoro) – Sardegna

2 – S’Ainu Orriadore di Scano di Montiferro (Oristano) – Sardegna

3 – SosTurcos di Ollolai (Nuoro) – Sardegna

4 – Folydu Burkina del Burkina Faso – Africa

5 – Gran Parata di Pulcinella di Formia (Latina) – Lazio

6 – A Mascarata di Serino (Avellino) – Campania

7 – Carnevale di Saponara (Messina) – Sicilia

8 – Pulgenèlle di Castiglione Messer Marino (Chieti) – Abruzzo

9 – SjmeTopolc di Topolc – Slovenia

10 – škoromati di Podgrad – Slovenia

11 – Gheros e Koreles di Skyros – Grecia

12 – Le maschere di Soxò– Grecia

13 – Le maschere di Rataplam (Bergamo) – Lombardia

14 – Rete dei carnevali lucani (L Mas’k’r, U Rumit e l’Urs, Carnevalone, Maschere Cornute, I Domini, Le Stagioni)

ECCO IL VIDEO clicca sul link https://www.facebook.com/vostok100k/videos/1655921194504986/