Città dei Misteri': bilancio finale assessore Colagiovanni

È stata una terza edizione dai grandi numeri quella dell'evento 'La Città dei Misteri tra Borghi e Tradizioni', organizzato dall'Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Campobasso. Un format consolidato nell'ambito dei festeggiamenti del Corpus Domini.

"Un successo in crescendo per 'La Città dei Misteri tra Borghi e Tradizioni' – ha affermato l'assessore Salvatore Colagiovanni – E, ora, dopo qualche giorno di meritato riposo, insieme alla struttura al Commercio, mi rimetterò al lavoro per l'organizzazione di un altro format inventato dal sottoscritto e dall'Assessorato alle Attività Produttive, 'Vivi la tua Città', ovvero la notte bianca in salsa campobassana".

"Nell'ambito del Corpus Domini, una festa da oltre centomila presenze, la città di Campobasso dà al Molise e alle sue cittadine l'opportunità di pubblicizzarsi – ha sottolineato Colagiovanni – Parliamo di migliaia di turisti che arrivano a Campobasso per i Misteri e che hanno l'opportunità di conoscere storia, cultura e tradizioni dei nostri paesi. Come testimoniato dagli amministratori comunali presenti, cittadini e turisti si fermano alle casette, chiedono materiale cartaceo, prendono informazioni sui luoghi e sulle strutture ricettive presenti e facendosi aiutare dai tanti volontari presenti negli stand a trovare il proprio itinerario preferito tra i bei borghi molisani. Il mio personale ringraziamento va a tutti i sindaci che ogni anno partecipano alla manifestazione e che prendono parte all'inaugurazione con la bella immagine delle fasce tricolori sul palco di Piazza della Vittoria. Ovviamente, per quel che concerne i paesi partecipanti, il grazie va ai tanti volontari, alle Pro Loco e ai Comitati Feste, che assicurano l'apertura delle casette, così come all'Inps e alla Curia Arcivescovile".

"Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato, partendo dall'ingegnere Angeli che ha coordinato il piano di sicurezza, alle ditte che hanno lavorato, alla struttura commercio che ha iniziato a lavorare all'evento dallo scorso mese di gennaio – ha proseguito l'assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico del Territorio – Ovviamente, il grazie va alla Polizia Municipale, ai tanti volontari, a tutti gli artigiani presenti e al fotografo Mauro Di Salvatore, che con la postazione Selfie Box ha regalato migliaia di foto ricordo della giornata".