10-11 Giugno Festa di Sant'Onofrio, Agnon

Il 10-11 Giugno a Agnone si festeggia Sant'Onofrio Anacoreta, il quale in Egitto, passò religiosamente la vita per sessant'anni in un vasto deserto, e, illustre per grandi virtù e per meriti, volò al cielo. Le sue opere insigni furono narrate dall'Abate Pafnùzio

La statua del Santo si trova in una chiesetta dell'omonimo monte, monte Sant' Onofrio. Il 28 Maggio dopo la santa Messa delle 18.00 presso la bella chiesetta la statua del Santo viene prelevata e e accolta ad Agnone nei pressi dell'Ospedale Caracciolo. Da li si diparte la processione che accompagna il santo nella chiesa di Sant'antonio.

Il 10 Giugno, la festa di Sant'Onofrio e' in Agnone. Le iniziative religiose e civili nella locandina allegata