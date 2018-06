La Festa di Sant'Antonio da Padova a Vastogirardi

Spettacolare e commovente la festa di S.Antonio da Padova oggi a Vastogirardi dove, dopo la Santa messa ore 11.30 chiesa Maria S.S. delle Grazie e a seguire solenne processione per le vie del paese, in piazza V.Emanuele è avvenuta la benedizione dei mezzi di lavoro,una ventina di mezzi tra tratrattori grandi e piccoli, camioncini, furgoni, furgoncini, pik-up, abbelliti con fiori di campo, nastri, coccarde hanno attraversato la piazza in un carosello di rumore e allegria per fermarsi davanti alla statua del Santo per ricevere la benedizione.Successivamente il corteo è tornato in chiesa preceduto da questa straordinaria scorta di mezzi. Al rientro in chiesa è avvenuta la distribuzione del pane benedetto di S.Antonio direttamente dai componenti della famiglia Amicone che si preoccupa dell'organizzazione dell'evento. In occasione della festa in onore di Sant’Antonio La famiglia Amicone che da anni si occupa di questa sentita celebrazione ha pensato di integrare la devozione del pane che viene distribuito ai fedeli, con la benedizione dei mezzi di lavoro in uso nel paese. in quanto fede e lavoro, in una comunità, sono valori inscindibili.