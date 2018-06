Feste religiose, Trivento Sant'Antonio da Padova 13 Giugno. Foto

Il 13 Giugno nella cittadina di Trivento si celebra Sant'Antonio Da Padova, con i riti religiosi , la celebrazione delle Sante Messe la mattina e la sera e la processione accompagnata dalla banda.

La Statua del santo viene custodita nell'omonima chiesa di Sant'Antonio. Lungo le strade dove passa la processione si allestiscono addobbi con petali di fiori freschi e altarini.

La processione nel tempo ha cambiato itinerario, il percorso circa 30 anni fa, era pù articolato e si concludeva con il rientro in chiesa. Il rito della distribuzione del pane benedetto era ed e' tutt'ora in uso. Il pane veniva portato in processione e distribuito dopo la messa della sera (sempre nella chiesa di Sant’Antonio) La devozione del pane benedetto e distribuito deriva certamente dall'iniziativa del "pane dei poveri" che nel passato era molto viva e diffusa nelle chiese

Come riferiscono gli anziani di Trivento il giro della processione era il seguente:La partenza era da via Cappuccini (Chiesa di Sant’Antonio) Giro in piazza, Giro lungo la scalinata San Nicola Altarino davanti la Chiesa San Nicola Giro per via Torretta Altarini per il centro storico fatti da alcune famiglie Salita dalla Fonte Santa Maria fino al Seminario Fermata davanti la Cattedrale La processione a quel punto scendeva nuovamente per fare ritorno in Chiesa. La mattina durante la processione si accendono i fuochi di artificio

Foto Gallery di Mario Di Laudo