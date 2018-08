Belmonte del Sannio, meteo avverso: salta il giro in mongolfiera ma il successo delle iniziative nel borgo è stato pieno

Nell'ambito delle iniziative previste in cartellone per il mese d'agosto a Belmonte del Sannio, grande successo di pubblico hanno riscosso le iniziative culturali, gastronomiche organizzate in due giornate presso il borgo antico del piccolo centro altomolisano anche se la pioggia e il maltempo hanno impedito alla mongolfiera di volare, evento molto richiesto e atteso Intervistata Milena Di Iorio, presidente dell'Associazione culturale Musae nel merito ha dichiarato:

"Le avversità climatiche non ci hanno permesso di volare in mongolfiera ma ne abbiamo ammirato la maestosità e abbiamo potuto sognare ad occhi aperti, incantati dalla meraviglia che solo la mongolfiera può regalare...riuscendo d'altro canto a far VOLARE il nostro paese ancora più in alto!!

Ottima riuscita delle due serate lungo i vicoli del centro storico di BELMONTE DEL SANNIO dove sono stati preparati piatti legati alla tradizione. Nonostante la concomitanza con altri eventi nelle due date, abbiamo avuto una grande affluenza di visitatori, rimasti affascinati dalla magia del nostro Borgo. Ci terrei a ringraziare i miei amici/soci della nostra associazione: il lavoro, l'impegno e i sacrifici sono stati tanti ma la dedizione e la passione sono stati maggiori; un grazie di cuore a tutti coloro dai piu piccoli ai più grandi che hanno collaborato attivamente alla fantastica riuscita; grazie al gruppo NON SOLO POOH che ha allietato la prima serata donando grandi emozioni; grazie al gruppo dei SUD FOLK che direttamente dalla Puglia hanno portato un'ondata di divertimento e balli nella seconda serata; infine grazie a chi da sempre crede in noi."