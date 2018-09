Grande partecipazione degli agnonesi a Monteodorisio (CH) per i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie.

MONTEODORISIO - II piccolo borgo di Monteodorisio festeggia la Madonna delle Grazie. Migliaia i fedeli provenienti da tutto l'Abruzzo e da antica tradizione dal Molise, in particolare gli agnonesi sono molto fedeli alla Madonna. Questa mattina presto un folto gruppo e' partito alla volta del santuario. Dopo la Santa Messa e una visita al borgo, approfittano per fare una bagno al mare verso Vasto , o scelgono ottimi ristoranti per gustare il famoso "Lu Brodett" zuppa a base di pesce proveniente della costa adriatica

Anche da Larino sono arrivati per i festeggiamenti i fedeli, un vero e proprio ritorno alle origini con un pellegrinaggio a cavallo, partendo dal comune molisano fino ad arrivare a Monteodorisio.

Il programma dei riti religiosi e civili:

Sabato 1 settembre mattina dalle 8.00 con i fuochi pirotecnici e lo spettacolo musicale del complesso bandistico "Città di Monteodorisio" con questua per le strade del paese per poi proseguire con la S.Messa in onore di San Rocco nella chiesa parrocchiale, la solenne processione e i fuochi pirotecnici.

Alle 18.00 la recita del Rosario e la celebrazione eucaristica presieduta da sua Ecc.za mons. Domenico Scotti, vescovo emerito di Trivento. Al termine processione dal santuario alla chiesa parrocchiale. In serata è previsto lo spettacolo musicale della "Vasto wind orchestra" nel piazzale Madonna delle Grazie.

Domenica 2 settembre si inizierà con le celebrazioni delle S. Messe al santuario dalle 7.00 alle 12.00. Dalle 8.00 i fuochi pirotecnici, seguiti dallo spettacolo musicale della banda di Monteodorisio, con questua per le strade del paese. Dalle 11.00 si terrà la S.Messa presso la chiesa parrocchiale, accompagnata dalla solenne processione. Il programma religioso continuerà nel pomeriggio con la recita comunitaria del S. Rosario e la celebrazione delle S. Messe nel santuario. Piazza Umberto I sarà poi animata dal concerto di Silvia Mezzanotte a partire dalle 21.30. A chiudere i festeggiamenti saranno i fuochi pirotecnici delle 24.