Festa di Santa Vittoria e San Gaetano a Guardiabruna(CH). Programma religioso e civile. Atteso Fausto Leali

In arrivo le feste patronali a Guardiabruna, borgo dell’Alto Vastese frazione del comune di Torrebruna. La due giorni si svolgerà venerdì 14 e sabato 15 settembre in onore di Santa Vittoria e San Gaetano con celebrazioni religiose con le sante Messe e saranno portati in processione i santi. Le processioni si svolgeranno nelle due giornate

Per le celebrazioni laiche è previsto il concerto live alle ore 21.30, nella piazza del paese, di un ospite di eccezione,che chiuderà le feste sabato sera e sarà il sempreverde Fausto Leali.

Fausto Leali, nato a Nuvolento vicino Brescia nel 1944, è un cantante dalla vocalità graffiante che gli è valsa l’appellativo di “negro bianco”. Tra i suoi più grandi successi si distinguono A chi(1967), Deborah (1968), Angeli negri (1968), Io camminerò (1976), Io amo (1987), Mi manchi(1988) e Ti lascerò (1989).

La sua carriera conta all’attivo ben 26 album, di cui 19 studio, 2 live e 5 raccolte. Tra le collaborazioni, ricordiamo quelle con Mogol, Umberto Tozzi, Paolo Conte, Giancarlo Bigazzi, Toto Cutugno, Loredana Bertè, Anna Oxa, Aleandro Baldi, Luisa Corna, Albano Carrisi, Francesco De Gregori, Enrico Ruggeri e molti altri. Ha partecipato a tredici edizioni del Festival di Sanremoconquistando una vittoria (nel 1989 con Ti lascerò) e quattro quarti posti.