Madonna dell'Addolorata, XV sagra delle pallotte: preparate mille per la gioia del palato di tutto il paese

Nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, il 15 Settembre , in via Castelfidardo avrà luogo la sagra delle pallotte a partire dalle ore 19.30. La sagra e' stata preceduta dai preparativi per le famose e gustose pallotte, i cui ingredienti, con le varianti dei vari paesi molisani, sono fondamentalmente formaggio pecorino e uova. Cibo antico, ma genuino.Le pallotte preparate dalle volontarie della parrocchia sono intorno alle 1000, i volontari invece si dedicheranno a cucinarle con il pomodorino fresco . Si possono gustare in loco, insieme agli amici, parenti e conoscenti o gustale a casa propria. La pallotta, annaffiata di un buon bicchiere di rosso molisano non ha confronti..La serata sara' allietata dall'Orchestra "Ballando Sanremo"