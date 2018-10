Zucche e dolci della tradizione agnonese per la festa di Halloween

Halloween ,festa popolare di origine celtica, oggi tipica degli Stati Uniti e del Canada, si celebra la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre con dolci tradizionali,scherzi e travestimenti macabri e portando in processione zucche intagliate e illuminate all'interno e. Ma anche in Molise questa festa sta diventando una consuetudine sia tra gli adulti che nelle feste dei più piccoli. Le belle zucche molisane vengono intagliate, illuminate all'interno e poste nei giardini, terrazze delle case. Nella foto copertina la zucca proveniente dall'orto di Gianluca Diana e' stata ritagliata da una bambina e pronta per la notte di Halloween.