Caccavonesi a Roma, oggi quarta festa per gli abitanti di Poggio Sannita emigrati nella capitale

Giornata indimenticabile quella di oggi 28 Ottobre per i Caccavonesi che vivono oramai da anni a Roma, emigrati come molti abitanti dei paesi dell'Alto Molise.. Loro amano chiamarsi Caccavonesi nel ricordo dell'antico nome del paese natio, Caccavone, oggi Poggio Sannita. in provincia di Is. La comunità caccavonese a Roma ama ritrovarsi, rivedersi e mantenere vive le origini e le tradizioni. Si sono riuniti presso un locale romano "Hotel Villa Eur" per la oramai 4^ Festa dei caccavonesi. I partecipanti numerosi circa 80.

Abbracci , baci, saluti e ottimo menù all'insegna del piacere di rivedersi e del divertimento. Musica dal vivo, sala da ballo.Una grandissima torta, nella foto, ha concluso l'ottimo pranzo e l'intera giornata dedicata alla festa