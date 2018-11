Capracotta, il gruppo "Il Tratturo" e il presepe in Piazza aprono il 7 dicembre le festività natalizie

Il periodo natalizio a Capracotta(IS) inizia ogni anno con la grande accensione dell’albero di Natale e del suggestivo PRESEPE IN PIAZZA. Come ormai da cinque anni, una scenografia tutta nuova adattata al tema scelto per questo Natale 2018:

“… abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti per adorarlo” sarà infatti la stella a guidarci durante tutta la cerimonia- spettacolo che si terrà il 7 Dicembre 2018, a partire dalla ore 18:00 in P.zza S. Falconi.

Ospite speciale, per questa inaugurazione 2018, sarà lo storico e famoso gruppo di musica etnica molisano, diretto da Mauro Gioielli IL TRATTURO, saranno appunto loro a fare da colonna sonora alla serata proponendo canti della tradizione natalizia del XVI-XVIII secolo.