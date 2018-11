Santa Maria Maggiore a Roma, si ripete la tradizione agnonese della prima Pastorale natalizia

E' noto che il 21 novembre alle prime luci dell'alba in Agnone si svolge la prima Pastorale Agnonese in preparazione del Santo Natale. E' una tradizione secolare, molto sentita e per chi vive fuori è un momento di nostalgia che fa pesare ancor di più la lontananza dalla propria terra. Da qualche anno grazie al coinvolgimento di Don Gino Di Ciocco, Canonico Onorario della Basilica di Santa Maria Maggiore, è possibile partecipare presso la bellissima Chiesa romanica di S. Maria Maggiore in S.Vito alla Pastorale musicata da Gamberale alle fine del 1800.

Un luogo adeguato alla tradizione, visto che la stessa chiesa ha mantenuto integra la sua struttura architettonica, semplice, ma affascinante. Le genti di Agnone, Villacanale, Belmonte e Poggio Sannita,Capracotta,Vastogirardi, Pietrabbondante e altri comuni altomolisani ma anche tanti romani, partecipano alla messa cantata da un gruppo di voci maschili e femminili, accompagnati da pochi semplici strumenti.

Una deroga alla tradizione che vorrebbe solo suonata la prima pastorale, ma vista la eccezionalità dell'evento, si è scelto di fare vivere ai partecipanti tutto quello che nel paese inizia a novembre e finisce a febbraio. Ovviamente non manca la tradizionale cioccolata con i raffaiuoli che viene offerta a tutti i presenti. Ovviamente tutto sano piacere volontario. L'atmosfera che si crea è davvero coinvolgente e ricompensa abbondantemente la levataccia mattutina. L’appuntamento è alle 6,30 del 21 novembre 2018.