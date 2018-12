Il presepe artistico più grande del Molise aprirà i battenti a Bagnoli del Trigno (IS) l'8 Dicembre

L'arte presepiale in miniatura, il dettaglio che colpisce nella scenografia suggestiva e tante sorprese per vivere al meglio l'emozione del Natale

Il presepe artistico più grande del Molise aprirà i battenti a Bagnoli del Trigno (IS) il giorno 8 Dicembre 2018 nei locali adiacenti al Santuario della Madonna di Fatima, dove è stato realizzato dopo diversi mesi di preparativi e di costante e laboriosa attività. Si potrà visitare fino al 6 Gennaio 2019, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e su prenotazione anche in altri orari.

Artefici dell'iniziativa, che si preannuncia ancora una volta di gran successo, sono i volontari, di ogni età, della locale Associazione "Bagnolesi", impegnati nella conoscenza, tutela, fruizione, valorizzazione e promozione del paese dell'isernino, attraverso una serie di progetti che perpetuano nel tempo le tradizioni locali, molisane e non solo, in ogni periodo e in ogni stagione.

Un percorso di scene e rappresentazioni in miniatura, che si rinnova di anno in anno; vicoli, strade, monumenti, mestieri di ieri e di oggi, personaggi, statue, minuterie, luoghi di ogni tipo, piccoli animali, ma soprattutto la Grotta della Natività offrono al visitatore un percorso di arte presepiale mozzafiato. Si possono ammirare collezioni e riproduzioni variegate di presepi, realizzate a livello amatoriale da privati, bambini, associazioni, scolaresche per la partecipazione alla seconda edizione del concorso relativo alla Mostra, arricchita altresì da un originale mercatino natalizio e da uno spazio dedicato alle principali 'ndocce del Molise.

L'incantevole e dettagliata ambientazione dell'opera fa immergere il "viandante" del Presepe nell'avvolgente clima del Natale ormai alle porte, in una sorta di viaggio in cui spazio e tempo sembrano azzerarsi. L'atmosfera natalizia di Bagnoli del Trigno, con strade addobbate di semplici segni, camini accesi, case calde e accoglienti come un tempo, immerse in quello che già paesaggisticamente sembra un presepe naturale, è un'attrattiva per molti visitatori, gruppi, delegazioni, scolaresche, bagnolesi e non, che non esitano a rendere omaggio a quello che si può definire un autentico capolavoro, un connubio di fede, amicizia, condivisione, tradizione, riflessione.

Realizzare il Presepe a Bagnoli è divenuta ormai una tradizione che, nel corso delle varie edizioni, è stata interpretata e plasmata, in maniera creativa, dalle mani dei volontari con diversi impasti di colori, immagini, materiali, buone pratiche e richiami all'ambiente e alla storia della comunità, così da divenire un'espressione tutta bagnolese di arte viva e popolare, di sempre maggior spessore.

Tutto questo e molte altre sorprese saranno proposte a Bagnoli del Trigno, per contribuire a rendere indimenticabile ed emozionante il prossimo Natale.