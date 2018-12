Bimbi babbo Natale del plesso di San Marco regalano gioia agli anziani della casa di riposo di San Bernardino

Come consuetudine ogni anno si ripete la visita pre natalizia dei bambini dell'ex plesso di San Marco, ora ubicati all'ulrtimo piano di Maiella dopo la trasferta a Poggio Sannita, agli anziani della casa di riposo agnonese di San Bernardino. Incontro commuovente tra generazioni che non hanno bisogno di mediazioni per entrare in sintonia. I bambini, tanti piccoli babbo natale, hanno rallegrato la giornata agli anziani ospiti con canti natalizi ,di pace nel mondo e fratellanza tra popoli, hanno recitato poesie . Gli anziani li hanno accolti festosi e sorpresi. Una giornata nel rispetto delle tradizioni all'insegna della solidarietà. La giornata si e' conclusa con un buffet offerto e preparato dai genitori dei bambini. I ringraziamenti della struttura alla responsabile dell'istituto omnicomprensio di Agnone Tonina Camperchioli, alle maestre che non mancano di sensibilità nei confronti di fasce fragili della popolazione,ai genitori e un particolare ringraziamento va ai bambini della scuola elementare dalla 1^ alla 5^ classe