Poggio Sannita,tradizione e raccolta fondi: “Telethon 2018 & la ‘Ndoccia”

Mantenendo fede ad una tradizione antica ed amata, la Pro Loco “C. De Horatiis” di Poggio Sannita, in collaborazione col Comune, organizza in p.zza XVII Aprile il pomeriggio del 24 dicembre: “la ‘Ndoccia” grosso falò acceso per riscaldare, simbolicamente, il corpo del bambino Gesù nato al freddo e al gelo, insieme ai cuori di bambini, famiglie e di tutti quelli che parteciperanno a questo sentito “rito” della vigilia di Natale. Quest’anno in programma anche l’evento “Telethon 2018 & la ‘Ndoccia” con una raccolta straordinaria per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. La pro loco, come informa il presidente Rino Palomba, preparerà un mini stand con l’offerta di merende, dolci , bevande e spumante. Ovviamente non mancherà l’attesissimo arrivo di babbo Natale con doni per tutti i bambini.

Poggio Sannita 22/12/2018 Tonino Palomba