Agnone- Tradizioni-La messa per soli uomini il lunedì dopo Pasqua

Il lunedi dopo Pasqua ad Agnone fu istituita una usanza , che fu portata avanti per molti anni, per poi cadere in disuso. Negli ultimi anni però, un gruppo di uomini, ragazzi di Agnone, hanno ripristinato l'antica usanza e utilizzando i moderni mezzi compresi i social , lanciano appelli affinchè il lunedi di Pasqua, i soli uomini partecipino ad una santa messa esclusiva e riservata al sesso maschile

L'antica tradizione, oggi appare un pò singolare, fu istituita dall' allora arciprete della chiesa di San Marco, nel 1936, don Giovanni Busico, il quale interdì l'accesso alle donne alla prima messa del mattino, pur di incentivare l'accesso ai maschi a partecipare ai riti pasquali, ma a parte l'episodio di severa selezione, messo in atto da Don Busico, secondo alcuni la tradizione iniziò ancora prima, già ai primi del secolo. Questa la motivazione ufficiale, ma a latere si vocifera anche che , l'esclusività sessista alla partecipazione al precetto pasquale delle ore 8.00 della Pasquetta, derivava anche dal fatto che, il frequentare le chiese e le sacre funzioni veniva considerata una prerogativa femminile, perchè i "veri" uomini lavoravano, non disponevano del tempo necessario per recarsi in chiesa, e chi lo faceva era bonariamente ridicolizzato con l'implicita accusa di essere scarsamente virile.

Fatto sta che probabilmente i ruoli molto rigidi contemplati in alcune culture di origine contadina, decidevano anche chi e come dovesse frequentare le sacre funzioni, l'uomo portava il pane a casa, le donne si occupavano della famiglia, casa e figli e pregava anche per tutti.

L'antica tradizione e' stata ripristinata. La Messa si svolge non più alle ore 7.00 come era usanza molti anni fa ma alle ore 8.00, alla fine della funzione sacra, come una volta, tutti a fare colazione in uno dei locali cittadini...naturalmente soli uomini!