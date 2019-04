Pasquetta uguale pic nic alla brace, condizioni meteo permettendo

Pasquetta uguale grigliata all'aperto.. Lo sfizio principale è sempre quello: una bella brace e tanta carne arrosto. Cotta e mangiata, in un turbine di mani rapaci e ganasce in movimento che non prevede cerimonie: non c’è ospite da servire per primo, si salvi chi può. Le condizioni meteo in questa Pasquetta 2019 non hanno favorito i vacanzieri a trascorrere una piacevole giornata primaverile all'aria aperta . La tradizione prevede che a Pasquetta molti molisani e abruzzesi si riversino nei boschi del circondario, in particolare in località Rio Verde, nel comune di Pescopennataro, dove esiste un'area attrezzata, con tavoli.e barbecue in pietra per arrostire carni, salsicce, arrosticini, mozzarelle, e tanto pane casareccio per le bruschette. Probabilmente la giornata, a parte i temerari, e' stata trascorsa nei ristoranti tipici altomolisani o nelle case vicino i caminetti accesi.