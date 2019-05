San Cristanziano patrono di Agnone. La statua lignea e' imponente, alta mt 2.10. La processione

Oggi 13 Maggio festa del patrono di Agnone San Cristanziano. Dopo la santa messa, il santo , accompagnato dal complesso bandistico Città di Braciliano(SA) ha attraversato le vie cittadine, trasportato su un furgone. La statua di San Cristanziano, lignea, imponente per dimensione (è alta m.2,10), maestosa nell’abbigliamento e nel gesto, la statua è avvolta in un alone di leggenda. Le avverse condizioni climatiche non hanno facilitato lo svolgimento della processione. Poche persone accompagnavano il santo