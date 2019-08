Guardiaregia, premiato il decano del folklore molisano Giuseppe De Martino per gli amici Peppe’

A Guardiaregia , in occasione della giornata dedicata al folklore, il Sindaco Fabio Iuliano, ha voluto premiare il decano del Folklore Molisano e per decenni presidente del gruppo folkloristico “ I Dragoni del Molise “ , poi confluiti nel gruppo folcrorico “ Agnone “, Giuseppe De Martino per gli amici Peppe’.

Passione, lungimiranza, competenza e simpatia , Peppe’ ha scalfito cuori e piazze di tutto il Mondo con movenze da diciottenne ed esperienza da ultrasettantenne.

Parte della storia del folklore Molisano la si deve a Peppe’ e , la sua passione per una città bellissima come quella di Agnone, rende onore alla sua visione onirica del paese Alto Molisano.

E da qui l’omaggio, per l’occasione ritirato dall’attuale presidente del gruppo, Giuseppe Verdile, vista l’assenza forzata di Peppe’.

Un organetto in pietra che scandisce la passione per le serenate e per tutto ciò che è il folklore, tassello importantissimo della Cultura Molisana e non solo.

Un premio a sorpresa che ha commosso i componenti del gruppo ed il folto pubblico che ha regalato applausi a scena aperta a Peppe’ ed ai gruppi che hanno allietato la manifestazione e di specie : Il Gruppo folklorico Agnone e La Takkarata del presidente Nino Capobianco proveniente da Fragneto Monforte.

Una serata fredda ma riscaldata da un pubblico numeroso, attento, partecipe e non avaro di felice condivisione.