Tradizioni, a Riccia torna anche quest'anno la Festa dell'Uva: ecco il programma

Anche quest'anno si svolgerà la Festa dell’Uva di Riccia, arrivata alla sua 88° edizione, organizzata dal Comitato promotore Festa dell’Uva “Festa Maria SS. Del Rosario”.

Il programma è iniziato con la rassegna di murales “Dipingere la tradizione” (31 agosto – 1° settembre).

Oggi, 6 settembre, alle ore 17.30 presso il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari è in programma il convegno “Il Museo itinerante dell’Uva. Un modello tra rimaterializzazione e tecnologia.

A conclusione dell’incontro, verrà presentato il progetto Innocultour per la promozione e lo sviluppo del sito museale.

Alle 21.30 in Piazza Sedati in esibirà in concerto la Musikè Orchestra, tributo a Fabrizio De Andrè.

Domani, 7 settembre, in Piazza Sedati alle ore 21.30 – Cosimo Alberti in “A Tambur Battente”.

Domenica, 8 settembre, la giornata clou del cartellone della festa:

ore 14.30: sfilata dei carri allegorici lungo il percorso storico con la partecipazione dei gruppi folk: “G. Moffa” di Riccia, “I Reccu’cce” Di Petrella Tifernina, “Insteia” di Polla (SA), Sbandieratori Città di Sessa Aurunca (CE);

ore 22.00: Piazza Municipio – “Compagnia di folli” Artisti di strada nello spettacolo “Fuoco”;

ore 23.00: Piazza Sedati - dj set Femix.

Lunedì, 9 settembre, in Piazza Municipio ci sarà la premiazione dei carri allegorici.