La festa di Halloween per i bambini da Giovanni a Agnone

Halloween festa popolare di origine celtica, oggi tipica degli Stati Uniti e del Canada, si celebra la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre con scherzi e travestimenti macabri e portando in processione zucche intagliate e illuminate all'interno. La festa in ogni caso si è ampiamente diffusa in tutta l'Europa e in Italia grandi e piccini non disdicono i travestimenti macabri e le feste dedicate a questa particolare ricorrenza. Questa sera da Giovanni, ristorante nel centro di Agnone è in corso una grande festa dedicata ai bambini. Non mancano streghe, vampiri, teschi, e le tipiche zucche. Una brava animatrice li guida nei balli, canti e giochi. Non mancano i dolci tipici. Domani giovedì 31 ottobre,adulti ma soprattutto i bambini, attraverseranno le strade di Agnone in cerca di dolciumi presentandosi con la tipica e ricorrente domanda" Dolcetto o scherzetto"? I dolci ci saranno per loro, in tanti hanno già messo da parte i dolciumi per accontentarli, ma sicuramente dai bambini c'è da aspettarsi tanti scherzetti