Nuovo traguardo per la 'Ndocciata di Agnone, rappresenterà il Molise nella trasmissione di RAI Gulp " Il calendario dell' avvento

Il Calendario dell’Avvento

Su Rai Gulp è già Natale. Da lunedì 1 dicembre arriva “Il Calendario dell’Avvento”: 24 giorni alla scoperta della festività più bella dell’anno e amata dalle famiglie e dai ragazzi. La trasmissione va in onda tutti i giorni alle ore 13:15 e alle ore 16:20 su Rai Gulp fino al 24 dicembre. Le puntate saranno inoltre disponibili su RaiPlay.

Nei giorni che precedono il 25 dicembre, in ogni Regione d’Italia si moltiplicano i preparativi: scuole, famiglie, comunità si ritrovano per realizzare oggetti, decorazioni, ricette spesso legate ad antichissime tradizioni. Nel corso di 24 puntate alcuni ragazzi delle varie regioni italiane faranno conoscere il loro Natale.

Al magico passaggio di una stella cometa, spalancheremo la casella del giorno ed entreremo di volta in volta in un luogo diverso: dalla Val d’Aosta alla Sicilia, dal Trentino Alto Adige alla Puglia, tra eventi spettacolari ed emozionanti tradizioni.

La casella del primo dicembre si apre sulla via dei presepi più famosa d’Italia, via San Gregorio Armeno, a Napoli. Nell’affascinante cornice di un laboratorio d’arte presepiale, tra minuscoli zampognari, angeli e pastori, tre giovanissimi protagonisti costruiranno il loro personalissimo presepe.

Alla scuola primaria di San Gavino, in Sardegna, invece, si preparerà il concerto di Natale, si intonano famose melodie e tradizionali canzoni in lingua sarda. Vicino alla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia, ci sarà un presepe davvero insolito: i personaggi, le case, gli animali, ogni particolare è fatto di sabbia. A Roma, nel quartiere di Trastevere, scopriremo il pangiallo e le antiche leggende legate a questo dolce laziale, tipico del periodo natalizio. In Emilia Romagna invece ci sarà il “Natale negli abissi”, con protagonista un gruppo di squali.

Nelle Marche la finestra dell’Avvento si apre su un borgo medioevale, mentre in Abruzzo “Il Calendario dell’Avvento” sarà a Rivisondoli (L’Aquila) per scoprire i preparativi del famoso “Presepe Vivente”, in programma il 5 gennaio 2020 e che è caratterizzato dalla partecipazione di tanti bambini e ragazzi. In Molise, invece, il programma mostrerà la ‘Ndocciata evento tradizionale che si svolge l'8 dicembre e il 24 dicembre ad Agnone (Isernia), costituito da una sfilata di enormi fiaccole (costruite artigianalmente con tronchi d'abete), lungo il corso del paese.