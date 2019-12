Poggio Sannita, i bambini delle scuole dell' Infanzia e primaria recitano un "Natale speciale"

Recita di Natale, scuole di Poggio Sannita. -

I bambini delle scuole Primaria e dell’ Infanzia “M. A. Bottaro” di Poggio Sannita hanno dato vita stamattina ad una splendida recita natalizia dal titolo “Un Natale speciale”. Sono intervenuti la Dirigente Scolastica prof.ssa Tonina Camperchioli, il Sindaco Pino Orlando, il parroco di Poggio don Paolo del Papa (assentatosi in anticipo x concomitanti impegni) e un folto pubblico di genitori e nonni. I bambini, tutti bravissimi, hanno cantato e recitato canzoni e scenette della tradizione natalizia, con escursioni nel mondo di oggi, a cominciare dalle tematiche ambientali molto sentite dai piccoli cittadini. Traendo spunto da ciò, nel corso del suo saluto, il sindaco ha riferito sulle forti preoccupazioni e perplessità generate dalla possibile realizzazione su territori contigui a Poggio di una centrale a bio masse le cui emissioni potrebbero essere pericolose per l ambiente e le persone; mentre la dirigente ha sottolineato la bravura dei bambini, amorevolmente guidati dalle maestre. Non poteva mancare la visita di Babbo Natale con regali per tutti maestre comprese. In chiusura il consueto buffet offerto dalle famiglie. L’allestimento scenografico, le musiche, la diffusione, la grafica e quant’altro necessario per un’ottima riuscita della manifestazione sono stati curati, come sempre, da Nicola di Filippo e sua moglie, l’arch. Lucia Moauro.

Poggio Sannita, 17 dicembre 2019