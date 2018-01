Avvocato Paolo Porrone premiato per i 25 anni di professione presso Palazzo di Giustizia a Roma

Apprendiamo che in data 15 dicembre 2017, il nostro comcittadino, l'avv. Paolo Porrone è stato premiato, insieme ad avvocati ben piùnoti (lo vediamo nella foto insieme all'avv. Giulia Buongiorno, famoso avvocato penalista ) per i 25 anni di professione, presso l'ordine avvocati di Roma, presso il Palazzo di Giustizia, in P.zza Cavour. Lo sfarzoso evento è stato presieduto dall'avv. Mauro Vaglio Presidente dell'Ordine Avvocati di Roma, nonché dal Segretario di detto Ordine l'avv. Pietro di Tosto , originario di Bagnoli del Trigno e, quindi, nostro conterraneo. La cerimonia si è conclusa con la consegna di una pergamena a tutti i premiati, compreso il nostro concittadino, tra i brindisi di champagne e la soddisfazione per la piena riuscita di una manifestazione, che ha visto oltre 500 avvocati insigniti. Ad maiora