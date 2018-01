Gli amari auguri di Buon Anno di don Francesco Martino dal servizio di emodialisi del Caracciolo di Agnone

Don Francesco Martino fa gli auguri di Buon Anno, ma con un pizzico di amarezza. Ancora una volta denuncia le condizioni in cui versa l'Ospedale di Agnone e il Reparto di Emodialisi. Il suo "Je accuse" ai politici a cui ne attribuisce le responsabilità

Don Francesco tanti auguri di BUON ANNO NUOVO da Altomolise.net

Un saluto di Buon Anno dalla Dialisi... ancora funziona con sacrificio e senza aver avuto alcuna risposta da Frattura e Asrem per avere il servizio h24 almeno a gennaio/marzo. Ma sopratutto senza alcun interessamento nè impegno concreto nè qualsivoglia azione in merito da parte dei buontemponi che dicono che quest'anno si impegneranno x il Caracciolo perché prima hanno sottovalutato la cosa! Grazie di cuore perché ormai è tardi, non vi sono più chirurghi, il pronto soccorso non ha figure specialistiche, a noi il problema del servizio non si risolve con la dialisi nuova...ah già dimenticavo : costoro sono coloro che un anno e mezzo fa dichiaravano in Tv che ad Agnone non esiste solo l'ospedale Caracciolo e il governatore Frattura era contentissimo di senrirlo! E ovviamente hanno risolto il resto perché si poteva aspettare per l'ospedale. Ringrazio Dio che non fa nevicare...