La storica bottega del barbiere agnonese Giovanni di Niro, chiude dopo ben 50 di attività

Nel 1958 Giovanni di Niro, aveva 14 anni voleva imparare il mestiere di barbiere . Fu apprendista barbiere presso il maestro come veniva chiamato, Roberto Amicone, grande barbiere agnonese. Dopo lunghi anni di apprendistato anche con il figlio di Roberto Amicone, Alessandro, meglio noto ad Agnone, come ALSANDR ru barbier, partì per fare il servizio militare

. Nel 1968 di ritorno dal servizio militare decise di esercitare in proprio e aprì la sua prima bottega di barbiere. Da li iniziò la sua lunga carriera. Ben 50 di attività continuativa, con una breve pausa negli ultimi anni per motivi di salute. Moltissimi i suoi clienti "affezionati", che non l'hanno mai sostituito, anche quando fu costretto a fermarsi per alcuni mesi. Al suo ritorno, li ritrovò tutti ad aspettarlo. Difficile quantificare quanti tagli di capelli, barbe, lavaggi ha effettuato durante la sua lunga e professionale attività. I suoi clienti, non sono stati solo intere generazioni di uomini e ragazzi agnonesi, ma molti clienti venivano appositamente ad Agnone da Schiavi d'Abruzzo, CastiglioneMM, Pescopennataro, Poggio Sannita, Belmonte Del Sannio per farsi tagliare i capelli dal bravo Giovanni. Artigiano attento, preciso, durante il lavoro chiacchierava volentieri con il cliente, senza distrarsi dal suo lavoro.

La sua bottega , in pieno centro di Agnone, al 232 di Piazza Giovanni Paolo II, il 31 Dicembre e' stata chiusa definitivamente, è stata tolta anche la famosa insegna "Salone". Giovanni mancherà a tutti , non solo ai suoi clienti. A lui va l'augurio di godersi la meritatissima pensione, agli agnonesi rimane il rimpianto di non vederlo più tutte le mattine nel suo salone.

Auguri Giovanni!