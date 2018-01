Meteo Molise Epifania, molto mite per correnti da sud

VENERDI': Tempo nel complesso stabili e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per locali annuvolamenti sui settori tirrenici della dorsale ma con rischio pioggia basso o assente. Temperature stabili o in ulteriore lieve rialzo, con estremi di 13°C e punte di 17°C. Venti in ulteriore rinforzo dai quadranti meridionali. Basso Adriatico mosso; Canale d'Otranto da mosso a molto mosso.

SABATO: Correnti sudoccidentali rinnovano qualche annuvolamento sui settori tirrenici della dorsale nonchè velature o strati di passaggio ma senza il rischio di precipitazioni. Temperature minime in aumento, con estremi di 14°C; massime stabili o in ulteriore locale rialzo, con punte di 17/18°C. Venti in ulteriore rinforzo dai quadranti meridionali. Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Basso Adriatico da mosso a molto mosso; Canale d'Otranto molto mosso.

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappennino e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature in generale aumento, con estremi di 10°C e punte di 17°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 2700 metri. Mare mosso. https://www.3bmeteo.com/meteo_regione-molise.htm?giorno=3